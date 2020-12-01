Altay Bayındır: "Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak" - Son Dakika

Altay Bayındır: "Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak"

01.12.2020 14:19
Altay Bayındır:

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim Fenerbahçe camiamıza kupalar kazandırmak, burada şampiyonluklar yaşamak, güzel anılarıma yenilerini eklemek.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikli hedefim Fenerbahçe camiamıza kupalar kazandırmak, burada şampiyonluklar yaşamak, güzel anılarıma yenilerini eklemek. Sonrasında da kulübümüze maddi-manevi değer katmak amacıyla, başkanımızın da onayıyla farklı bir kulübe gitmek ya da kulüpte kalıp başarılarıma yenilerini eklemek" dedi.

Altay Bayındır, Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmiş Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi önemli kaleciler olduğunun hatırlatılması üzerine Altay, "Çok başarılı, kariyerli kalecilerin isimlerini saydınız. Gerçekten Fenerbahçe camiasına değer katmış isimler Böyle isimlerin ardından geliyor olmak, gerçekten gurur verici. İçinde yer aldığım camianın, bulunduğum durumun farkına vararak, en önemlisi rehavete kapılmadan, iyi oynadığım maçların devamını getirmek için çok fazla çalışmayı sürdüreceğim. Bu mantaliteyi hiç bozmadan çalışmaya devam edeceğim. Saydığınız isimler çok değerli. Fenerbahçe camiasına maddi-manevi değer katmış kaleciler. İnşallah ben de onlar gibi olarak hatta onların da üstüne çıkarak kulübümüze gerek kupalar kazandırmak, gerek maddi ve manevi değerler katmak istiyorum. İnşallah böyle olur" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİM FENERBAHÇE CAMİAMIZA KUPALAR KAZANDIRMAK"

Uzun vadeli kariyer planları sorulan Altay, "Ben hep kısa vadeli planlar yaparım. Uzun vadeli planlar kafamda her zaman vardır ama öncelikle kısa vadeyi sağlıklı bir şekilde dolduralım ki uzun vadeyi çıkartabilelim. Geleceğe yönelik planlarım tabii ki var ama mesela ben biraz sonra çıkacağımız idmanı düşünüyorum. Sağlam, güzel bir idman geçirmek istiyorum. Güzel bir kariyer planına yaklaşabilmek için önce bunları iyi aşmak gerekiyor. Öncelikli hedefim Fenerbahçe camiamıza kupalar kazandırmak, burada şampiyonluklar yaşamak, güzel anılarıma yenilerini eklemek. Sonrasında da kulübümüze maddi-manevi değer katmak amacıyla, başkanımızın da onayıyla farklı bir kulübe gitmek ya da kulüpte kalıp başarılarıma yenilerini eklemek" cevabını verdi.

"EROL HOCA BİZLERLE ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE"

Başarılı kaleci, Teknik Direktör Erol Bulut ile kariyerindeki diğer antrenörleri karşılaştırarak, "Her hocanın kendine ait metotları, disiplin anlayışı ve çalıştırma biçimleri var. Erol Hocanın da farklı bir biçimi var. Sağ olsun abi-kardeş ilişkisi içerisinde bizlerle. Ersun Hocam da öyleydi. Yakın olmayı çok severdi. Doğrusu da bence bu. Sonuçta profesyoneliz. Herkes nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Erol Hocam antrenör olarak geldiği camiada sorumluluklarının farkında ve en iyi şekilde ilerliyor. İnşallah yeni gelen oyuncularla birlikte yaptığımız idmanlar sonucunda Fenerbahçe'mize yakışan bir oyun sergileriz. Herkes emek veriyor. Herkes mücadele ediyor. İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz" diye konuştu.

"SAVUNMA DÖRTLÜSÜYLE DAHA İYİ ANLAŞABİLEN BİR KONUMDAYIM"

Bu sene takımda oluşturulan savunma kurgusunu da değerlendiren Altay, "Geçen sene bu konuyla alakalı çok fazla sıkıntı yaşadım. Sakatlıklar oldu. Sezon öncesi düşündüklerimizi sezon içinde uygulayamadık. Mevkii olmadığı halde bazı oyuncular mecburiyetten stoperde oynadı. Burada kimseye bir suç atamaz ya da eleştiri yapamazsınız. Çünkü mevkiinde değil. Yeri geldi orada Jailson oynadı, Gustavo oynadı, Ozan oynadı. Bu sene yenilenen bir defans dörtlüsü var. Herkes iyi niyetli. Zaten Gökhan abi ile Caner abi yıllardır Türk futboluna hizmet ediyorlar. Onlar da elinden geleni yapıyorlar takım için. Şu anda açıkçası ben savunma dörtlüsüyle daha iyi anlaşabilen bir konumdayım çünkü herkes mevkiinde oynuyor" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN FORMADA AY-YILDIZ BULUNMASI"

Altay Bayındır, milli formayı giymekle ilgili ise, "Milli forma hakkında söylenecek bir şey ne olabilir. Bence bir şey olamaz. Çünkü milli forma bir duygudur, hissiyattır. Söz olarak söyleyebilecek şeylerle bitiremezsin Milli Takım'ı Söz konusu Milli Takım olunca benim için hiçbir yaş kategorisinin önemi yok. Dün U7, U19'daydım. Ümit Milli Takım'ın kalesini korudum. Yarın şans geldiğinde A Milli Takım'da oynarız. Önemli olan kategori değil, formada ay-yıldızın bulunması. Gerisi hikaye" değerlendirmesini yaptı.

-İHA-

Altay Bayındır: Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak
Altay Bayındır: Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak
Altay Bayındır: Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay Bayındır: 'Öncelikli hedefim Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamak' - Son Dakika Spor


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