Altay'da Gençler Parlıyor

Altay\'da Gençler Parlıyor
10.02.2026 14:30
Altay, altyapıdan gelen genç oyuncularıyla 3-0 kazandığı Bornova maçında dikkatleri üzerine çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da altyapıdan genç futbolcular son haftalarda gösterdikleri performansla takımı sırtlamaya başladı. Yıllardır transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulübün son olarak evinde 3-0 kazandığı Bornova 1877 maçında rakip fileleri sarsan 3 futbolcu da altyapıdan yetişen isimlerden oluştu. Gol perdesini açan sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz, profesyonel liglerdeki ilk golünü atarken, geçen sezon 2'nci Lig'de 1 gol kaydeden Caner Baycan, 3'üncü Lig'de ilk kez rakip fileleri sarstı.

Altay'ın bu sezonki parlayan yıldızı Ünal Alihan Kavlak da Bornova karşısında gol perdesini kapatarak toplamda 5 gole ulaştı. Genç santrforun ağları havalandırdığı 5 maçta İzmir temsilcisi 15 puan kazandı. Gol sevinçlerini kulübün eski golcüleri Murat Uluç ve Marco Paixao'nun sevinçlerinden esinlenerek gerçekleştiren Ünal, başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Altay'ın şimdiye kadar attığı 20 golün 14'üne altyapı patentli 7 oyuncu imza attı. Ünal 5, Ali 3, Onur Efe 2, Caner, Emre, Mehmet Nur ve Onur Yıldız ise 1'er gol sevinci yaşadı.

KAPTAN ÖZGÜR'DEN DUYGUSAL MESAJ

Altay'ın iç sahada 3-0 kazandığı Bornova 1877 maçında 38 yaşına giren kaptan Özgür Özkaya, attıkları gollerden sonra pasta üfleme sevinci yaptı. "Hayatımın son 8 senesi bu forma altında geçti" diyen tecrübeli sol bek, "Sevinci de hüznü de bu arma için yaşadım. Marco ile sahada yaşadığımız ve zamanla bizle özdeşleşen o gol sevinci, aslında sadece bir sevinç değil; bir dönemin, bir emeğin, bir bağlılığın simgesiydi. O zamanlar saha kenarında top toplayan, bizi izleyen gençlerle bugün aynı sahada yan yana koşuyoruz. Aynı hedef için, aynı heyecanla mücadele ediyoruz. ve o sevinçleri şimdi onlarla birlikte yaşıyoruz. Bunun tarifi gerçekten zor. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özkaya, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

