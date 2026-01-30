Altay'da Teknik Direktör Şimşek İstifa Aşamasında - Son Dakika
Altay'da Teknik Direktör Şimşek İstifa Aşamasında

30.01.2026 13:59
Altay'da ekonomik problemler nedeniyle teknik direktör Yusuf Şimşek görevine son verme kararı aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle görevi bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın başına 4'üncü haftadaki Eskişehirspor maçında geçen tecrübeli teknik adamın, yarın deplasmanda yine Eskişehirspor'la oynanacak 19'uncu hafta mücadelesinde sahaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Yönetimin futbolculara ve teknik ekibe gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle teknik patron Şimşek'in kulüple vedalaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Altay'a son olarak FIFA'dan -6 puan silme cezası da gelmişti.

Kaynak: DHA

Yusuf Şimşek, Ekonomi, Futbol, Altay, Spor

