Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı - Son Dakika Spor

Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

Altay'dan Nijeryalı Okoli atağı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli'yi denemeye aldı.

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Daha önce Türkiye'de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18'de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1'er müsabakada şans buldu. Son olarak Bosna Hersek'in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:15 Kaynak: DHA
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