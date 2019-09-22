Son Dakika Haberleri: Altay defansı duvar ördü
Son Dakika Spor Haber

Altay defansı duvar ördü

10 dakika önce

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay, savunmasıyla tam not aldı.

Altay defansı duvar ördü, System.String[]

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Altay, savunmasıyla tam not aldı. Siyah-beyazlılar, 7 puan topladığı son 3 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı. İzmir temsilcisi bu periyotta Balıkesirspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0 yenerken, golsüz berabere kaldığı Keçiörengücü'nü elinden kaçırdı. Rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Kaleye şutları bile yok. Bizimse net 4 pozisyonumuz, verilmeyen 1 golümüz var" yorumu yaptı.

Son düdüğün ardından hakeme tepki gösterdiklerini ifade eden Özden Töraydın, "Özgür'ün kafa şutunda top kale çizgisini geçti, ancak hakemler görmedi. Golümüzü vermediler. Bu seviyedeki hakemlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Dün galip gelseydik 10 puanla zirveye ortak olacaktık. Keçiören güçlü bir rakip ancak evimizde kazanmalıydık. Bu puan kaybını Adanaspor deplasmanında telafi etmeliyiz. Savunmada iyiyiz, hücumda golleri atmaya başladığımızda zirveye yerleşeceğimizi düşünüyorum" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi
Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için kural hatası itirazında bulunacak Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik Loris Karius, Beşiktaş'ın son 20 yıldaki en kötü ikinci kalecisi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay defansı duvar ördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]