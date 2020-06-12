Altay ideali koruyacak

TFF 1. Lig'de kalan haftalarda alacağı sonuçlarla adını Süper Lig'e yazdırmayı hedefleyen Altay'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın ideal ilk 11'ini bozmayacağı öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan sonraki ilk maçında 21 Haziran Pazar günü evinde Akhisarspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda kaleyi yine Cihan koruyacak. Savunmada Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim ve Özgür dörtlüsü görev alacak.

Orta sahada Yılmaz, Putsila ve Tatos, kanatlarda Kappel ve Turgut Doğan, ileri uçta ise Paixao'yu sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Yalçın Koşukavak'ın Kerim Avcı, Segbefia, Tavares gibi deneyimli oyuncuları oyunun gidişatına göre sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Ligde kalan 6 haftada ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkma şansını koruyan Altay, en kötü ihtimalle ilk 6'ya kalarak Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.