Altay'ın Genç Yıldızı Arif Yanarlı Profesyonel Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'ın Genç Yıldızı Arif Yanarlı Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Altay\'ın Genç Yıldızı Arif Yanarlı Profesyonel Sözleşme İmzaladı
15.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki stoper Arif Yanarlı, Altay ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişip 9 Ekim 2025'te 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan stoper Arif Yanarlı'nın imza töreni dün gerçekleştirildi. Kulüp binasında Başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelen 18 yaşındaki savunma oyuncusu son haftalarda adını ilk 11'e yazdırarak dikkat çekmişti. Başkan Kanlı, "Altyapımızda büyük bir azim ve disiplinle çalışan, gelişimini her geçen gün sürdüren evladımız Arif Yanarlı ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak, profesyonel kariyer yolculuğuna ilk adımını attık" dedi.

Genç futbolcuya başarılarla dolu bir kariyer dileyen Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Bu süreçte; böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine, gelişimine emek veren altyapı ekibimize ve A takımımızda genç oyuncumuza güvenerek şans veren Yusuf Şimşek ve ekibine teşekkür ediyorum. Altay, kendi evlatlarıyla büyümeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bu sezon 9 lig maçında 8 kez ilk 11'de yer alan Arif, toplam 712 dakika forma giydi. Genç kramponun üst liglerden kulüplerin dikkatini çekmeye başladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın Genç Yıldızı Arif Yanarlı Profesyonel Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 14:53:44. #7.11#
SON DAKİKA: Altay'ın Genç Yıldızı Arif Yanarlı Profesyonel Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.