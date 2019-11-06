Son Dakika Haberleri: "Altay-Karagümrük" maçı Atilla Karaoğlan'ın!
Son Dakika Spor 'Altay-Karagümrük' maçı Atilla Karaoğlan'ın!

"Altay-Karagümrük" maçı Atilla Karaoğlan'ın!

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 8 Kasım Cuma: 19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu9 Kasım Cumartesi: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin16.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


8 Kasım Cuma:


19.00 Adana Demirspor- Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu


9 Kasım Cumartesi:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin


16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın


16.30 Giresunspor- Osmanlıspor: Yiğit Arslan


19.00 Altay- Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan


10 Kasım Pazar:


14.00 Keçiörengücü- Adanaspor: Emre Malok


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor: Bahattin Şimşek


16.30 Boluspor- Bursaspor: Burak Şeker


19.00 Balıkesirspor- Altınordu: Turgut Doman

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 6 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinde satış devam ediyor Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Altay-Karagümrük" maçı Atilla Karaoğlan'ın!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]