Altay, Tandoğan'la ilk kez mağlup

TFF 1'nci Lig'de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 87'nci dakikada yediği golle 1-0 kaybederek sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, yenilgiyle tanıştı.

Genç teknik adam önderliğinde çıktığı ilk maçta İzmir'de Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İlk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisinde teknik patron Ali Tandoğan, Ümraniye önünde ilk kez mağlubiyet görmüş oldu.

Son dakikalarda gol yemenin insanı çok üzdüğünü dile getiren teknik direktör Ali Tandoğan, "Rakibin duran toplar dışında ikinci yarıda girdiği bir pozisyon bile yok. Hızlı hücum yaparak gol atmak istedik. Girdiğimiz 1-2 net pozisyonu atamadık. Bu mağlubiyetten çıkarılacak çok ders var. Skor almak çok önemli. Aldığınız skor yaptıklarınızın önüne geçiyor. Biz iyi yoldayız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Daha çok şeyler başaracağız. Tedbirlerimizi alarak kalan maçlarımızda daha iyi olacağız" dedi.

Öte yandan Altay'da forvet Hüsamettin, İstanbulspor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.

KAZIMCAN'IN İLK HEYECANI

Altay'ın altyapısından yetişen genç kanat oyuncusu Kazımcan Karataş, Ümraniyespor deplasmanında ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Süper Lig ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu müsabakanın 90'ıncı dakikasında Tavares'in yerine oyuna girdi. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kazımcan, futbola başladığı Altay'ın formasını 1'inci Lig'de ilk kez taşıma tecrübesi yaşadı.