Son Dakika Haberleri: "Altaylardan Anadolu'ya bakış"
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"Altaylardan Anadolu'ya bakış"

1 saat önce

Ressam Rauf Tuncer'in "Altaylardan Anadolu'ya Bakış" temalı kişisel sergisi açıldı.

Ressam Rauf Tuncer'in "Altaylardan Anadolu'ya Bakış" temalı kişisel sergisi açıldı.

Sanko Sanat Galerisinde açılan sergide Tuncer'in, Orta Asya'da görülen İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası kültürel mirasa yer verdiği resimler yer alıyor.

Tuncer, serginin açılışında, geçmişin değerlerini geleceğe taşıma endişesiyle çalıştığını belirterek, "Eski Türk damgalarını ve sembollerini Orta Asya ile ilgili uzun süren araştırmalarımdan sonra tuvalime yansıtmaya başladım. Türklerin ilk kullanılan yazı ile son kullanılan yazıları karıştırdım." dedi.

Soyut resim çalıştığını anlatan Tuncer, "Sanat evrenseldir. Sanat hangi kültür ile beslenirse tuvale o geçer. Ben Türk gibi düşünürüm. Resimlerimi de kültürüm ile yaparım. Geçmişe dönük çalışıyorum. Kültürel değerlerimizi başka ülkelere yansıtabilmek onlarla aramızda bir etkileşim sağlayabilmek için eserlerimde yer veriyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yaptım. Bunların çok azı elimde kaldı." diye konuştu.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Holding'in her zaman sanatın gelişimine destek olduğuna vurgu yaparak, sanatçı Rauf Tuncer'e Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açtığı için teşekkür etti.

Sanatçının 25 eserinin yer aldığı sergi, 4 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Sanko, Asya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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