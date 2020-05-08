Altaylı Merter'den sessiz veda - Son Dakika
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Altaylı Merter'den sessiz veda

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında kadro dışı kalan Merter Yüce, sessiz sedasız futbola veda etti.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezon başında kadro dışı kalan Merter Yüce, sessiz sedasız futbola veda etti. Son dönemde belindeki sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli ön libero, İzmir'den ayrılarak Polonya'nın Gdansk şehrine yerleşti. Merter, yurtdışında ikamet edebilmek için oturum izni başvurusunu da yaptı. Bu sezonu boş geçiren 35 yaşındaki oyuncunun sakatlığının da etkisiyle futbola dönmeyi düşünmediği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip, farklı kulüplerde görev aldıktan 10 yıl sonra geçen sezon yuvaya dönen Merter, Süper Lig'de 145 maçta görev alırken, 1'inci Lig'de ise 180 karşılaşmada 9 gol kaydetti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Merter Yüce, Polonya, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:11 Kaynak: DHA

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