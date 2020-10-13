Altekma'nın rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor
13.10.2020 10:41
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son üç maçında üst üste Ziraat Bankası (D), Afyon Belediye Yüntaş (D) ve Spor Toto'ya yenilerek düşüşe geçen Altekma yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son üç maçında üst üste Ziraat Bankası (D), Afyon Belediye Yüntaş (D) ve Spor Toto'ya yenilerek düşüşe geçen Altekma yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 6'ncı hafta erteleme müsabakası saat 17.00'de başlayacak. Ligde 8 puanı bulunan Altekma, 12 puanlı dişli rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
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