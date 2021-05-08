Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü 39,7 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü 39,7 milyar TL'ye ulaştı

08.05.2021 12:13
Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü 39,7 milyar TL'ye ulaştı, System.String[]

Alternatif Bank, konsolide rakamlara göre aktiflerini geçen yıl sonuna göre yüzde 8 artırarak 39,7 milyar TL'ye yükseltti.

Alternatif Bank, konsolide rakamlara göre aktiflerini geçen yıl sonuna göre yüzde 8 artırarak 39,7 milyar TL'ye yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgının etkisinde geçen yılın ilk çeyreğini büyüme hedeflerine paralel tamamladı.

Konsolide rakamlara göre aktiflerini geçen yıl sonuna göre yüzde 8 artırarak 39,7 milyar TL'ye yükselten Alternatif Bank, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek 32,3 milyar TL oldu.

Bankanın nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 32,3 milyar TL'ye ulaştı.

Mevduat hacmi ise yüzde 5 artışla 19,2 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde sermayesini 175 milyon TL artıran Alternatif Bank, kaynaklarını reel ekonomiye sunmaya devam etti.

Diğer yandan ilk çeyrekte temin edilen 200 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ile de sermaye yapısını güçlendirdi. Bu sayede özkaynaklarını geçen yıl sonuna göre yüzde 4 artırarak 2,5 milyar TL seviyesine getiren bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 24'ü geçerek sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, salgının ekonomik etkilerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, bununla birlikte piyasa dinamiklerinin oldukça değişkenlik gösterdiği yılın ilk çeyreğini büyüme hedeflerimiz doğrultusunda geride bıraktıklarını belirtti.

Gür, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak müşterilerimizin yanında olmaktı. Basiretli ve danışman bankacılık yaklaşımımızla nakdi ve gayri nakdi kredilerde reel sektöre sağladığımız desteği sürdürdük. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl sektör ortalamasının altına çektiğimiz sorunlu kredi oranımızı bu çeyrekte de sürdürerek aktif kalitemizin korunmasında istikrarlı bir performans sergiledik. Bu çeyrek ayrıca, fazlasıyla önem verdiğimiz mevduat tabanımızı genişletme noktasında attığımız planlı adımların sonuçlarını görmeye başladığımız bir dönem oldu. Başta uzaktan müşteri edinimi olmak üzere, dijital kanallarımız ve teknolojik altyapımızda Alternatif Bank'ı geleceğe taşıyacak önemli yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz."

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çeyrek aynı zamanda, Alternatif Bank'ın en büyük değeri olarak gördüğümüz çalışanlarımıza yönelik yatırımlarımızın artarak devam ettiği bir dönem oldu. Müşteri memnuniyeti ve kusursuz bir deneyimin ancak alanında yetkin, kurumuna bağlı mutlu bir ekiple mümkün olacağını biliyoruz. Bu yüzden uzaktan çalışma düzeninden sosyal hayata, teknik eğitimlerden kariyer planlamasına ve liderlik eğitimlerine kadar çok geniş bir çerçevede Alternatif Banklıların esenlik ve gelişimine yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde büyüme performansımız kadar geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en önemli unsur hiç şüphesiz hissedarımız Commercial Bank'ın bize duyduğu güven ve sağladığı destek oldu. Hissedarımız daha önce planlandığı şekilde 175 milyon TL'lik nakit sermaye artırımında bulunarak, böylesi bir dönemde dahi Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni teyit etmiş oldu. Bu son artışla birlikte hissedarımızla 2023 yılına kadar planladığımız toplam 300 milyon dolarlık sermaye artışının 225 milyon dolarlık kısmını tamamlarken, aktif kalitesi ve risk yönetiminden taviz vermeden büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

Alternatifbank, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğü 39,7 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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