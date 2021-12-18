BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi bünyesinde kurulan Kent Sahnesi etkinlikleri kapsamında "Ak Masal Kara Masal" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Altıeylül Belediyesi, çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için etkinliklerini sürdürüyor.

Hasan Can Kültür Merkezi'nde İnegöl Şehir Tiyatrosu ekibince sahnelenen "Ak Masal Kara Masal", izleyicilerden ilgi gördü.

Oyunu izlemeye gelen çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine, kültürel açıdan ilçede yaptıkları planlamalara devam edeceklerini söyledi.

Çocuklar için yaptıkları etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Çocuk tiyatrolarıyla ilçemizdeki bütün vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı buluşturduk. Sadece çocuk değil yetişkin tiyatrolarıyla da kültür merkezlerimizi dolu dolu değerlendiriyoruz. İlçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gayret ediyoruz. Sömestir tatili için de inşallah çocuklarımıza dolu dolu bir etkinlik programı hazırlıyoruz. İlk hafta boyunca çocuk tiyatro etkinlikleri, ikinci hafta da sinema etkinlikleriyle şehrimizde yaşayan çocuklarımızı kültürel açıdan doyurmak istiyoruz."

Altıeylül Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Onur Ayan da çok güzel çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

İlçeyi sanat ve festival kenti yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ayan, "Okulların tatil olmasıyla Altıeylül Belediyesi 1. Çocuk Tiyatroları Şenliği'ni yapacağız. Bu şenlikte 6 gün boyunca burada çocuk tiyatroları olacak. Tatilin ikinci haftasında da sinema günlerimiz olacak. Amacımız bu kentin her noktasında sanatı yaşanabilir bir hale getirmek. Bunun için durmadan çalışıyoruz." dedi.