Altıeylül'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir genelinde yaşanan koranavirüs vakalarındaki artıştan dolayı denetimlerini ve dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı.

Sürdürülen dezenfekte çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallerde bulunan parklar, duraklar, çocuk oyun alanları, pazar yerleri, camiler ve kamuya açık tüm alanlar bir kez daha dezenfekte edildi. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Altıeylül Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm işletmeler devamlı olarak denetime tabi tutuluyor.

Ayrıca ilçe sınırlarında bulunan tüm ibadethanelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında temasın yoğun olduğu kapı, abdesthane, ayakkabılık, merdiven korkulukları ve tuvaletler başta olmak üzere birçok yüzey dezenfekte edildi.

İbadethanelere girişlerde seccade ve maske zorunluğunun yanı sıra el hijyeni ve mesafe kuralları da sıkı bir şekilde uygulanıyor.