Altın 1,950 dolara döndü, petrol yatay

Gün içinde 1,972 dolara kadar çıkarak 1,970 dolar sınırını aşan altının ons fiyatı, daha sonra gelen satışlarla 1,949 doları gördükten sonra 1950 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayındaki yatay hareketini sürdürüyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, analizinde ons altını güç topladığına işaret ederek, "Dolar endeksindeki durgunluğa bağlı olarak yukarı yönlü denemelerini sürdüren ons altın teknik görünümün anlamlı şekilde iyileşmesi için gerekli gördüğümüz 1,960 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı" dedi ve ekledi: