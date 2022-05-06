BIST 100 endeksi, en düşük 2.433,32, en yüksek 2.491,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,16 artarak 2.458,72 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.493 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514 liraya çıktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Finans › Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı! - Son Dakika