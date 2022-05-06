Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı! - Son Dakika

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BIST 100 endeksi, en düşük 2.433,32, en yüksek 2.491,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,16 artarak 2.458,72 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.541 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.493 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,59 değer kazanarak 14,9510 liraya, euro ise yüzde 1,07 artışla 15,8220 liraya yükseldi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.