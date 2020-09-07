Altın düştü, Brent petrol 42 dolarda

Küresel ekonomiye ilişkin olumlu verilerin neden olduğu güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı 1,930 doların altına indi.

Dünya genelinde merkez bankalarının Temmuz ayında net altın alımlarının 8.8 ton ile Aralık 2018'den bu yana en düşük aylık düzeye inmesi de altına olan talepteki zayıflamanın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, altın analizimnde bu durumu, "Fiyatlardaki yükselişin alımların hız kesmesine neden oluyor" diye tanımladı ve ekledi: "Teknik açıdan bakıldığında ise ons altında zayıflığın sürdüğünü düşünmeye devam ediyoruz. Özellikle yükselişlerin bir önceki zirvenin altında kalmaya devam etmesi şimdilik alımların tepkinin ötesine geçmediğine işaret ediyor. Bu görünümün anlamlı şekilde değişmesi için oldukça uzaklaştığımız 1972 doların üzerine çıkılması gerekiyor."Bunun yanında, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan 'ın Asyalı müşterilerine sattığı petrolün fiyatında, varil başına 1.40 dolara karşılık gelen yüzde 1.0'in üzerinde indirim yapması, başta Brent ve ABD Batı Teksas hafif petrolü olmak üzere, petrol fiyatlarını aşağıya çekti.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.58 düşüşle 42.60 dolar,Batı Teksas yüzde 0.62 düşüşle 40.01 dolar,altın yüzde 0.26 düşüşle 1,928.59 dolar,gümüş yüzde 0.01 artışla 26.89 dolar,bakır yüzde 1.59 artışla 6,780.00 dolar,platin yüzde 0.08 düşüşle 904.94 dolar,paladyum yüzde 0.89 artışla 2,319.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 462 lira, çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3,027 liradan satılıyor. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının "satıcılı bir haftayı geride bıraktığına" işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, geçtiğimiz hafta aşıya dair gelişmeler ve hisse senedi piyasalarındaki sert satış dalgasından negatif yönlü etkilenerek satıcılı bir haftayı geride bıraktı. Haftalık seansa 1,965 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, dolar endeksinde 92 seviyesinin altının test edilmesi sonrası, hafta ortasında 1,992 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. "Ancak, ABD Hastalık Önleme Merkezi'nin Ekim ayının sonuna kadar aşının dağıtılmaya başlanabileceğine dair sağlık kuruluşlarına bildirim göndermesi, kıymetli madenlere satışı getiren bir gelişme oldu. "Bir de haftanın son gününde ABD hisse senedi piyasalarına gelen yüzde 3'lük satış altın üzerinde de baskı kurarken, 1,916 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilmesine sebep oldu. Haftanın sonunda toparlanma arzusunda hareket eden sarı maden, 1,934 dolar/onsa kadar yükselebildi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 1.6 kayıpla seansı tamamlamış oldu. " Gümüş , güçlü başladığı haftada 28.90 dolar/onsla son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın işin sonunu getiremedi. Altınla birlikte satıcılı bir haftayı geride bırakırken, 26.91 dolar/onsla, haftayı yüzde 2.1 kayıpla tamamladı. "Platin, 900 dolar/ons desteğinin kırıp, son bir ayın en düşük seviyesini 883 dolar/onsla kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. Haftayı 906 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.7 kayıp yaşarken haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu."Paladyum ise diğer kıymetliler madenlerden ayrışarak, yukarı yönlü rallisine devam ettiği bir haftayı geride bıraktı. Paladyum geçtiğimiz haftayı 2,278 dolar/onstan, yüzde 1.9'luk kazançla tamamladı ve üst üste üçüncü haftayı da yeşilde kapatmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta işlem hacmi kısmen düşmüş olsa da alıcılar iştahını kaybetmedi ve altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 16,679 kg altın, 26,395 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."