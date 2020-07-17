"Altın eller" Altınköy'de - Son Dakika

"Altın eller" Altınköy'de

Altındağ Belediyesi, kadınların el emeğini kazanca dönüştürmesi için Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yer tahsis etti.

Altındağ Belediyesi, kadınların el emeğini kazanca dönüştürmesi için Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yer tahsis etti.

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Altındağlı kadınların el emeği göz nuru ürünleri de Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yerini aldı. Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi" için Altınköy'de yer tahsis edildi. Kadınlar artık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri burada kazanca dönüştürebilecek.


Altındağlı kadınların el emeğini çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "El emeği bizim için çok değerli. Altındağlı kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri için böyle bir yer tahsis ettik. Altınköy'e gelen ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ürünler büyük ilgi gördü" dedi.


Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin Altınköy'de pazartesi hariç her gün görülebileceğini belirten Başkan Balcı, şunları kaydetti:


"Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin standında ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün. Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru. Daha önce belki bir hobisi olmayan, dışarı bile pek çıkmayan kadınlarımız, merkezlerimizde özel kurslara gidiyor, sanatsal tasarımlar üretiyor, internet yardımı ile ürünlerini geliştiriyor. Bu konuda çok başarılı olduklarını ve çok daha fazlasını da başarabileceklerini gördük. Bu gelişimi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi Altınköy'e bekliyoruz." - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Altın eller' Altınköy'de - Son Dakika
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