Altın Fiyatı Yükseldi: 6 milyon 885 bin lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatı Yükseldi: 6 milyon 885 bin lira

21.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 654 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira, işlem miktarı ise 1063,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.654.999,004.680,00
En Düşük6.815.000,004.807,45
En Yüksek6.885.000,004.940,00
Kapanış6.885.000,004.818,10
Ağırlıklı Ortalama6.842.857,644.888,82
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.254.367.784,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.063,16

Toplam İşlem Adedi96

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Yükseldi: 6 milyon 885 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:25:35. #7.11#
SON DAKİKA: Altın Fiyatı Yükseldi: 6 milyon 885 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.