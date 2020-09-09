Altın Koza'da, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 22 film yarışacak - Son Dakika

Altın Koza'da, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 22 film yarışacak
TÜRKİYE'deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu.
TÜRKİYE'deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu. Yarışmaya başvuran 117 film arasından, 4 kategoride toplam 22 film yarışmaya hak kazandı.
Türkiye'nin farklı illerindeki birçok üniversiteden öğrencinin başvurduğu Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nın ön değerlendirmeleri 24 Ağustos- 8 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı.Ana jüri üyeliğini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol'un üstlendiği yarışmanın 'Belgesel' kategorisinde 6, 'Canlandırma' kategorisinde 4, 'Deneysel' kategorisinde 5 ve 'Kurmaca' kategorisinde 7 olmak üzere toplam 22 kısa film yarışacak. Ana jürinin değerlendirmelerinin ardından her bir kategoride 'En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10 bin TL tutarında para ödülü verilecek. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nın kazananları, 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreninde açıklanacak.
Son Dakika Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı, vatandaşları SMS ile uyardı: 15 gün boyunca dışarı çıkmayın Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı