Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı - Son Dakika

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

10.10.2020 20:08

ANTALYA'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.

Anatalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yalnızca film ekiplerinin katıldığı tören için kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 57'ncisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Ödül töreni ise bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleştiriliyor. Tören alanına giden kırmızı halıda ise her sene olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.

'FESTİVAL BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL GEÇTİ'Kırmızı halıda yürüyen 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin oyuncusu Pınar Deniz, kırmızı kıyafetiyle göz doldurdu. Deniz, "Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi bu yüzden çok heyecanlıyım" dedi.'BÜTÜN FİLMLER DEĞERLİ'

Ulusal kategoride yarışan 'Gelincik' filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, "Öncelikle orman yangının devam ettiği Hatay'a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya'yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeye de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül" diye konuştu.

- Antalya

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı
Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı - Son Dakika

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