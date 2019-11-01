Son Dakika Haberleri: Altın Portakal Film Festivali - Biletsiz iki seyircinin kalkmak istememesi
Son Dakika Güncel Altın Portakal Film Festivali - Biletsiz iki seyircinin kalkmak istememesi

Altın Portakal Film Festivali - Biletsiz iki seyircinin kalkmak istememesi

7 saat önce

56. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Adana Altın Koza Film Festivali'nde "en iyi film" ödülünü alan "Nuh Tepesi" adlı filmin, özel gösterimi yapıldı.

56. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Adana Altın Koza Film Festivali'nde "en iyi film" ödülünü alan "Nuh Tepesi" adlı filmin, özel gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Haluk Bilginer ve Ali Atay'ın başrollerini oynadığı film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluştu.

Merdiven boşluklarının da dolduğu salonda iki genç, bilet satın aldığı koltuklara başkaları oturduğu için ayakta kaldı. Uzun süre koltukların önünde bekleyen gençler, biletsiz seyircilerin kalkmasını istedi. Festival ekibi de seyircileri kaldırmak için mücadele etse de başarılı olamadı. İki genç koltuklara oturmayınca film başlamadı. Diğer seyirciler de gençleri destekleyerek, biletsiz kişilerin koltuklarından kalkması için "kalk kalk" diye slogan attı. Bunun üzerine biletsiz iki kişi, salondan ayrıldı.

Yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başlayan filmde, orta yaş kriziyle boğuşan Ömer'in, Nuh ağacının altına gömülmek isteyen ve ağacı 50 yıl önce kendisinin diktiğini iddia eden babasının son dileğini gerçekleştirmek için kasabalılarla yaşadıkları anlatılıyor.

Altın Portakal Film Festivali - Biletsiz iki seyircinin kalkmak istememesi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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