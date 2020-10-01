Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, sinemaseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim'de yapılacak festival için hazırlanan sinema tırı, ücretsiz film gösterimlerine devam ediyor.

Festivalin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı, Akseki ve Kaş ilçelerinde sinemaseverlerle buluştu.

Akseki Alaattin

Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu bahçesindeki etkinlikte, "Maide'nin Altın Günü" isimli filmin gösterimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına

uyan vatandaşlar, filmi keyifle izledi.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nı

dolduran sinemaseverler de komedi filmini izleyerek eğlenceli zaman geçirdi.