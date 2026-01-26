Altın ve Gümüş Yeni Rekorlar Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Altın ve Gümüş Yeni Rekorlar Kırdı

26.01.2026 14:32
Altın 5,111 dolara ve gümüş 110,1 dolara ulaşarak rekor tazeledi, jeopolitik riskler etkili oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 5 bin 111 dolara kadar yükselerek rekor tazelerken, gümüşün onsu da 110,1 dolara çıkarak tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son dönemde değerli metallerdeki sert yükselişler devam ediyor. Geçen yıl üst üste rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden bir kapanmayla karşı karşıya kalabileceğine yönelik endişeler ile Çin'de artan talep de bu fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı.

Gümüşün onsu da yıla 71,08 dolardan başlamasının ardından bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 55 artarak 110,12 dolara yükseldi ve tarihi zirvesini geliştirdi.

Bir ons altın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın-gümüş rasyosu ise 46,5'e gerileyerek Haziran 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bu durum, gümüşteki değerlenmenin altına kıyasla daha yüksek olduğuna işaret ederken, arz endişelerinin de etkisiyle gümüş piyasasında tarihsel olarak aşırı ısınmış bir döneme girildiği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Altındaki yükselişte psikolojik faktörler de etkili

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altının normal koşullarda piyasanın sürükleyici unsuru olduğuna dikkati çekerek, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metallerin genellikle altını takip ettiğini söyledi.

Ancak son haftalarda bu dinamiğin tersine döndüğünü belirten Hatipoğlu, gümüşün son dönemde fiyat hareketlerine liderlik ettiğini kaydetti.

Hatipoğlu, ABD ile Avrupa ülkelerinin Grönland meselesi üzerinden karşı karşıya gelmesi, Kanada'nın Çin'le ticaretini sınırlamaya yönelik gündeme gelen yüzde 100 gümrük vergileri ve İsrail-İran gerilimi gibi başlıkların altın ve gümüşü destekleyen başlıca risk unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Bunların yanı sıra psikolojik faktörlerin de yükselişte etkili olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Çin'de yatırımcıların fiziksel gümüşe olan yüksek talebi nedeniyle durmaksızın artan fiyat karşısında bireylerin kazanç fırsatlarını kaçırmaktan duyduğu yoğun endişeyi ifade eden FOMO da çalışıyor ve yatırımcılar COMEX gümüşte başka hiçbir dinamiğe bakmadan gümüş alıyor."

"(Altının ons fiyatı) 5 bin 200 dolar bölgesi muhtemel bir konsolidasyon için makul"

Özgür Hatipoğlu, gümüş fiyatlarındaki yükselişin altını da benzer dinamiklerle desteklediğini belirterek, "Gümüş hareketinin boyutlarını hesaplamak pek kolay değil, ancak altında 2022'den bu yana çalışan bir harmonik yapı bulunuyor. Buna göre 5 bin 200 dolar bölgesi, muhtemel bir konsolidasyon için makul görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Merkez bankalarının alımlarının altındaki ilk yükselişi tetiklediğini, ancak son dönemde bu aktivitenin azaldığını belirten Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Ne var ki yurt dışı kaynaklı haberlere göre Polonya Merkez Bankası yeniden oyuna girerek 150 ton daha altın alımı yapacak. Böylece Polonya Merkez Bankasının kayıtlı altın rezervi 700 tona çıkacak. Polonya, bulunduğu coğrafi konum ve Rusya ile olan gergin ilişkileri nedeniyle farklı bir durum olarak değerlendirilebilir ve kendisini daha güvende hissetmek için bu adımı atıyor olabilir. Bunun yayılmaması da beklenebilir. Ancak ihtimalen diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde altının da tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir."

