Altınbaş Üniversitesi metaverse konferansı gerçekleştirecek - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe, Mahmutbey ve Bakırköy'deki kampüslerini metaverse alanları olarak tanımlayarak, bu alanlarda canlı oturumlar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor. Üniversite, ilk konferansını Dr. Mahfi Eğilmez ile gerçekleştireceğini açıkladı. Üniversitenin ilk metaverse konferansında Hitiler medeniyeti ele alınacak.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, metaverse dünyasını yakından takip ettiğini belirterek artık işin bilim kurgulardan çıkıp, günlük hayata girdiği değerlendirmesini yaptı.

15- 20 YILLIK BİR MESELE VE ÇOK HIZLANARAK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Mahfi Eğilmez, bu ilk metaverse konferansının hem kendi hem de üniversitesi adına önemli bir deneyim olacağını ifade ederek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Mahfi Eğilmez, " Metaverse, yaklaşık 15- 20 yıllık bir mesele ve çok hızlanarak gerçeğe dönüştü. Benim pozisyonumda yoğun programı olan bir akademisyen, avatarlarıyla farklı yerlerdeyken bile etkinliklere katılabilecek. Bu çok hoş bir durum" diye konuştu.

Mahfi Eğilmez, "Bu toprakların en eski medeniyetlerinden olan Hititler'in nerden geldiklerini, neler yaptıklarını, nasıl bir uygarlık kurduklarını ve neleri değiştirdiklerini bu sefer, avatarımı kullanarak anlatacağım" dedi.

Hititlerin meraklısının çok olduğunu vurgulan Eğilmez, konuya ilgi duyan herkesi, 28 Nisan Çarşamba 2022 tarihinde saat 16.30'da yayınlanacak olan bu ilk metaverse konferansını takip etmeye davet etti. Eğilmez, konferansın nasıl takip edileceğine dair yönergenin üniversitesin web sitesinden takip edilebileceğini hatırlattı.