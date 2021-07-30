Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatındaki yükselişin dolar kurundaki düşüşle dengelenmesi nedeniyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.34 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 494,86'dan liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 791, Cumhuriyet altını ise 3 bin 305 lirada işlem görüyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.831 dolardan alıcı buluyor.

ALTININ ONS FİYATI 1850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü açıklamalarının destekleyici para politikasının devam edeceği beklentisini artırdığını ve bunun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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