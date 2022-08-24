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Bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinin eşit olduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor - Son Dakika

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