Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 215 Bin 900 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 215 Bin 900 Liraya Geriledi

52 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 215 Bin 900 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 900 lira, en yüksek 217 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 215 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 56 bin 478,08 lira, işlem miktarı ise 1.505 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 230 bin 805,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 216.500,001.270,80
En Düşük 215.900,001.270,60
En Yüksek217.500,001.281,40
Kapanış215.900,001.278,20
Ağırlıklı Ortalama 216.589,291.274,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)326.056.478,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.504,71
Toplam İşlem Adedi111

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:26:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 215 Bin 900 Liraya Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]