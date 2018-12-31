Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 218 Bin 300 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 218 Bin 300 Liraya Yükseldi

34 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 218 bin 300 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 218 Bin 300 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 218 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250 lira, en yüksek 218 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 218 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 213 bin 189,83 lira, işlem miktarı ise 545 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 712 bin 332,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Bonus Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 215.900,001.278,20
En Düşük 217.250,001.278,00
En Yüksek218.300,001.283,50
Kapanış218.300,001.280,00
Ağırlıklı Ortalama 217.530,771.281,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)118.213.189,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg)545,59
Toplam İşlem Adedi21

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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