Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 230 Bin 920 Liraya Yükseldi

Altının Kilogramı 230 Bin 920 Liraya Yükseldi

29 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 920 liraya yükseldi.

Altının Kilogramı 230 Bin 920 Liraya Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 920 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 230 bin 900 lira, en yüksek 231 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 230 bin 920 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 661 bin 654,89 lira, işlem miktarı ise 512,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 122 milyon 36 bin 141,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 228.800,001.305,50
En Düşük 230.900,001.316,45
En Yüksek231.000,001.320,50
Kapanış230.920,001.320,00
Ağırlıklı Ortalama 230.910,741.317,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)118.661.654,89
Toplam İşlem Miktarı (Kg)512,37
Toplam İşlem Adedi25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:05 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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