Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin 800 lira, en yüksek 301 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 301 bin liraya yükseldi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 77 milyon 898 bin 164,97 lira, işlem miktarı ise 3.620,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 88 milyon 236 bin 874,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 300.800,001.572,80
En Düşük 299.300,001.567,50
En Yüksek301.000,001.577,00
Kapanış301.000,001.571,50
Ağırlıklı Ortalama 300.087,501.569,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.077.898.164,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.620,29
Toplam İşlem Adedi67

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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