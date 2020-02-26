Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi

11 dakika önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi.

Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 325 bin lira, en yüksek 327 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 325 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 936 bin 802,64 lira, işlem miktarı ise 2.253 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 737 milyon 642 bin 425,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk, Troy Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 326.000,001.648,70
En Düşük 325.000,001.645,00
En Yüksek327.200,001.650,30
Kapanış325.550,001.649,00
Ağırlıklı Ortalama 325.652,141.647,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)727.936.802,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.253,30
Toplam İşlem Adedi61

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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