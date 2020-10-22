Altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi

22.10.2020 16:43
Altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 900 lira, en yüksek 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 487 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 580 bin 201,20 lira, işlem miktarı ise 2.629,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 268 milyon 555 bin 456,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 484.500,001.900,00
En Düşük 479.900,001.900,45
En Yüksek489.500,001.923,65
Kapanış487.250,001.900,45
Ağırlıklı Ortalama 482.167,091.915,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.259.580.201,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.629,26
Toplam İşlem Adedi57

Borsa İstanbul, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 487 bin 250 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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