ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Son Dakika
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ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

16.05.2022 19:21

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Dolandırıldığını anlayan kişinin ihbarı ile 2 şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. Ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

Olay öğle saatlerinde Ereğli Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. T.M.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı ve "Adınız bir suç dosyasına karıştı" diyerek evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Daha sonra eve gelen kişi, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak ayrıldı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan T.M., durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce benzer suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen H.A. (34) ve K.T. (35) olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı araç Alaplı ilçesinde polis ekipleri tarafından görüldü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç Çamlık bölgesinde durduruldu. Gözaltına alınan şüphelilerden K.T. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardında jandarmaya teslim edilirken, başka suçlardan aranan H.A.'nın ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin kullandığı araçta 26 adet gram altın, 6 bilezik, 2 kolye, 2 saat ele geçirildi. Ziynet eşyaları T.M.?ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALTINLARLA KAÇMAYA ÇALIŞAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Son Dakika


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