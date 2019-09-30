Son Dakika Haberleri: Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2
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Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2

1 saat önce

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 10'a, Altınordu ise 5'e yükseltti.

Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2, System.String[]

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 10'a, Altınordu ise 5'e yükseltti.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Hüseyin Atakan Üner, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 86 Burak İnce), Ersel Aslıyüksek, Okan Derici (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Fatih Aktay (Dk. 63 Yasin Ozan)


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Berk Yıldız, Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 75 Vedat Bora), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Erdal Öztürk), Samed Ali Kaya (Dk. 84 Stokes)


Goller: Dk. 29 Sinan Kurt (Penaltıdan), Dk. 46 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor), Dk. 49 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 78 Yasin Ozan (Altınordu)


Sarı kartlar: Dk. 7 Ufuk Budak, Dk. 33 Fatih Aktay, Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Dk. 66 Tevfik Altındağ, Dk. 90 2 Semih Güler, Dk. 90 4 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

Adana Demirspor, Ufuk Budak, Altınordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:16 
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