Son Dakika Haberleri: Altınordu Akhisarspor'a yetişemedi
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Altınordu Akhisarspor'a yetişemedi

8 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Altınordu Akhisarspor'a yetişemedi, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakaya Altınordu; Erhan – Onur, Sinan, Ravil, Ali Mert, Oğulcan, Egehan, Muhammed, Caner, Anıl, Fatih ilk 11'iyle çıkarken, Akhisarspor ise Lukac - Göksu, Alperen, Doğukan, Musa Nizam, Aykut, Bora, Ali Kaan, Vrsayevic, Yavuz, Mert Efe 11'iyle sahaya çıktı. Maçın 28'inci dakikasında Mert Efe'nin golüyle öne geçen Akhisarspor, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Akhisar ekibi 48'inci dakikada Bertuğ'un golüyle skoru 2-0'a getirirken, Altınordu'da Kerim, 82'nci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-2.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Mert Efe, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
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