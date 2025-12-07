2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Altınordu, üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından zorlu randevudan puan çıkarmanın sevincini yaşıyor. Geçen sezon Altınordu forması giyen Ankarasporlu Alper Tursun'un attığı golle 1-0 geriye düşen İzmir temsilcisi, Keni Var'ın uzatmada attığı golle 1 puana uzandı.
Oynadığı 14 maçta galibiyeti bulunmayan kırmızı-lacivertliler, 5'inci beraberliğini alıp 5 puana ulaştı. Altınordu'nun başında 4'üncü maçına çıkan Teknik Direktör Ender Traş, puanla tanıştı. İzmir ekibinde hafta içinde Bucaspor'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, ilk 11'de yer alıp 90 dakika görev yaptı. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde yer alan Altınordu önümüzdeki hafta Beykoz Anadoluspor'u konuk edecek.
Altınordu, Ankaraspor ile Berabere Kalarak Puan Aldı
