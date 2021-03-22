Altınordu Belediyesi'nden 15 milyon TL'lik pandemi yardımı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, pandemiyle mücadele kapsamında, bugüne kadar yapılan yardımlara ek olarak, 15 Milyon TL'lik yardım yapılacağı bildirildi.

Pandemiyle mücadele kapsamında, Altınordu Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan yardımlara ek olarak, 15 Milyon TL'lik 'Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi', düzenlenen lansman programıyla, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından açıklandı. Altınordu Belediyesi tarafından hükumetin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı destek paketlerini tamamlayıcı olarak uygulamaya sokulan sosyal destek paketi, Türkiye'de bir ilk olarak görülürken, sürecin olumsuz etkilediği esnaf, işçi, üretici, sporcu, sanatçı, öğrenci, engelli bireyler, yeni bebek sahibi olan aileler, üretici köylü kadınlar ve yaşlılar dahil toplumun tüm kesimlerini kapsıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından uygulanacak ve 9 farklı alanı kapsayacak olan sosyal destek paketinin tanıtım programına katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, projenin sosyal belediyecilik örneklerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Pandeminin mağdurlarına 15 milyon TL'lik bir katkı sunan Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören ve ekibine, bu güzel uygulamasından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi tüm dünyada ve ülkemizde yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımızın koordinesinde fedakar sağlık çalışanlarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, tüm kamu görevlilerimiz ve halkımızla birlikte bu işin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Sosyal destek paketinin önemine de değinen Vali Sonel, bu süreçte toplumun her alanına ulaşacak olan yardımın çoğaldığı takdirde vatandaşların, esnafların ve yöre insanının rahat bir nefes alacağını kaydetti.

"Pandeminin ilçemizde açtığı yaraları saracağız"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de yaptığı konuşmada, "Bütün dünya pandeminin şekillendirdiği bir krizin gölgesi altında. Küresel sorun olarak başlayıp insanlık için küresel bir tehdide dönüşen korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Altınordu Belediyesi olarak, pandeminin ilçemizde açtığı yaraları sarmak, gariplere ulaşmak, bütün bunlarla beraber kadim kültürümüzün bir parçası olan vefayı yaygınlaştırarak, dayanışma ruhu ile ayakta kalmak için seferberlik bilinciyle hareket ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu ve sonrasında da 15 milyon TL tutarındaki "Tamamlayıcı Pandemi Sosyal Destek Paketi" ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilgili protokol temsilcileri, oda başkanları ve esnaflar katıldı. - ORDU