Altınordu'da pandemi yardımları sürüyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Altınordu Belediyesi, özellikle pandemi döneminde toplumun her kesimine ulaşan çalışmalarıyla yüz güldürüyor. Bu kapsamda kış mevsimiyle birlikte Altınordu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere verdiği gıda, yakacak, hijyen kolisi gibi desteklerle hem haneleri, hem de gönülleri ısıtıyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla sosyal yardımlar, şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Belediye ekiplerince ilçe genelinde 525 aileye gıda yardım paketlerinin teslimi gerçekleşti.

Altınordu Belediyesi'nde birçok sosyal yardım projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, ihtiyaç sahibi ailelerin her daim yanında olduklarını ve toplumun dezavantajlı kesimleri ile daima dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini soyledi. Başkan Tören, "Klasik belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal yardım uygulamalarımız faaliyette bulunmakla yükümlü olduğumuz en önemli alanlardan birisidir. Çünkü biz, insanı yaşat ki devlet yaşasın, şehir yaşasın inancı ve insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Sosyal yardımları pandemi sürecinde ciddi oranda arttırdıklarına değinen Tören, "Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak yardımı kapsamında odun ve kömür yardımında bulunduk.Ayrıca düzenli olarak gıda ve hijyen paketlerini kendilerine ulaştırdık. Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin yaşadığı evlerde ekiplerimiz ev temizliğinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik talepler doğrultusunda yapılan destek amaçlı sosyal yardımlarımızı kişi ve mahalle ayırt etmeksizin yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Dünyayı saran virüs salgınından dolayı içinde bulunduğumuz özel günler nedeniyle dayanışma ve paylaşma daha da çok önem arz etmektedir. Bu zor günleri dayanışma ruhu ve paylaşmanın bereketi ile aşacağız" şekline konuştu. - ORDU