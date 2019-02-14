Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Serdar Hasreti Bitiyor

Altınordu'da Serdar Hasreti Bitiyor

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'da, forvet Serdar Deliktaş aylar sonra dönmeye hazırlanıyor.

Altınordu'da Serdar Hasreti Bitiyor, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'da, forvet Serdar Deliktaş aylar sonra dönmeye hazırlanıyor. 

En son 1 Aralık'ta sezonun 14'üncü haftasındaki Altay derbisinde forma giyen deneyimli golcü, sakatlığı nedeniyle 31'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol ayak bileğindeki ödem yüzünden en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Serdar, iyileşme sürecinin uzaması nedeniyle son 7 karşılaşmada kadroda yer almadı. 

Tecrübeli santrfor ligde son 7 haftadaki Adanaspor, Boluspor (D), Giresunspor, Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor ve Denizlispor (D) müsabakalarında forma giyemedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu periyotta sağ kanat Sefa'yı ileri uçta oynatmak zorunda kaldı. Devre arası kampında tedavi olduktan sonra geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Serdar'ın bu haftaki Gazişehir Gaziantep randevusunda 18'de yer alması bekleniyor. Serdar, şimdiye kadar 4 gol attı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Gaziantep, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altınordu Katar'da Xavi ile Buluştu Caner Erkin'in Asena Atalay'a Açtığı Velayet Davası Reddedildi

Eski Trabzonsporlu Cardozo, Orta Sahadan Gol Attı NBA'de Nets, Cavaliers'ı 3 Uzatmada Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Serdar Hasreti Bitiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]