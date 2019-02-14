Altınordu'da Serdar Hasreti Bitiyor
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'da, forvet Serdar Deliktaş aylar sonra dönmeye hazırlanıyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep
'le karşılaşacak Altınordu
'da, forvet Serdar Deliktaş
aylar sonra dönmeye hazırlanıyor.
En son 1 Aralık
'ta sezonun 14'üncü haftasındaki Altay
derbisinde forma giyen deneyimli golcü, sakatlığı nedeniyle 31'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol ayak bileğindeki ödem yüzünden en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Serdar, iyileşme sürecinin uzaması nedeniyle son 7 karşılaşmada kadroda yer almadı.
Tecrübeli santrfor ligde son 7 haftadaki Adanaspor
, Boluspor
(D), Giresunspor
, Balıkesirspor
Baltok, Gençlerbirliği
(D), Kardemir Karabükspor
ve Denizlispor
(D) müsabakalarında forma giyemedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu
bu periyotta sağ kanat Sefa'yı ileri uçta oynatmak zorunda kaldı. Devre arası kampında tedavi olduktan sonra geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Serdar'ın bu haftaki Gazişehir Gaziantep randevusunda 18'de yer alması bekleniyor. Serdar, şimdiye kadar 4 gol attı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
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