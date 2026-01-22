Altınordu Eren Tokat ile Anlaştı

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, geçen sezon kırmızı-lacivertli takımda forma giyen 32 yaşındaki stoper Eren Tokat ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız, geçtiğimiz sezon formamızı giyen Eren Tokat ile anlaşmaya vardı. Eren Tokat'a Altınordu'muza tekrardan hoş geldin der, şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Tecrübeli savunma oyuncusu sezonun ilk yarısında Ankara Demirspor formasıyla 2'nci Lig'de 6 müsabakada görev yaptı.