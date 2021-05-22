Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu

STAT: Yeni 19 Mayıs

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Finalde Altay ile Altınordu karşılaşacak ve bir İzmir takımı Süper Lig'e yükselecek.MAÇTAN DAKİKALAR14'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.31'inci dakikada Altırordulu Ufuk'un pasında topla buluşan Metehan'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.52'nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR'dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.80'inci dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.90+6'ncı dakikada kaleci Nurullah'ın önde olduğu anda Altınordulu Enis'in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.



- Samsun