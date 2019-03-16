Son Dakika Haberleri: Altınordu'nun Play-Off İnadı

Altınordu'nun Play-Off İnadı

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Altınordu, bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Altınordu'nun Play-Off İnadı, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Altınordu, bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. İstanbulspor'un ardından Eskişehirspor'u da yenerek üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkaran İzmir temsilcisi 45 puana ulaşarak ilk 6 yarışından kopmadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yaklaşık 20 bin Eskişehirspor taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her futbolcu böyle bir taraftarla oynamak ister. Takımıma 'Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün' dedim. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6'ya biraz daha yaklaştık. Kalan maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Kırmızı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir dış saha maçında rakip fileleri 4 kez sarstı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:38 Kaynak: DHA

Spor
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