Altınordu'nun sağı Yusuf'a emanet
TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasında cuma günü İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk olacak Altınordu'da teknik heyet sağ bekte yaşanan sorunu Yusuf Yalçın Arslan'la çözmeyi planlıyor.
TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasında cuma günü İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk olacak Altınordu'da teknik heyet sağ bekte yaşanan sorunu Yusuf Yalçın Arslan'la çözmeyi planlıyor. İzmir ekibinde savunmanın sağında görev alan Kerim Alıcı'nın el parmağının, Onur Taha Takır'ın ise ayak parmağının kırılması nedeniyle arayışa geçen teknik ekip, Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte Yusuf'u denedi. Asıl mevkisi stoper olan genç defans oyuncusu geçer not aldı. Kerim ve Onur'un tedavilerinin sürdürüğü Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun derbide ilk 11'de Yusuf'a şans vermesi bekleniyor.
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