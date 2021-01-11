Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı - Son Dakika

Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı

11.01.2021 17:44
Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bölgenin en modern ve en büyük pazarı "Şirin Pazar" hizmete açıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bölgenin en modern ve en büyük pazarı "Şirin Pazar" hizmete açıldı.

Modern ve düzenli yapısıyla şehrin en çok tercih edilen yaşam alanlarından biri haline gelen Şirinevler Mahallesi'nde hizmete sunulan "Şirin Pazar" hem ürün çeşitliliği hem de fiziki yapısıyla Altınordu'nun yeni cazibe merkezi olacak. İçerisinde tekstil ürünlerinden organik ürünlere, balık pazarından şarküteriye kadar birçok dükkanın yer aldığı geniş bir konsepte sahip pazar büyük bir kitleye hitap ediyor. Şirin Pazarı diğer pazarlardan ayıran bir diğer önemli özelliği ise tamamen pandemi koşullarına uygun konsept oldu. Her türlü sosyal mesafe ve hijyen kuralları hesaplanarak hizmete sunulan pazar güvenli alışveriş imkanı da sunuyor. Pazardan yararlanmak isteyenler için Altınordu Belediyesi önünden belirli saatlerde, pazara gidip alışveriş yapacak vatandaşlar için belediye tarafından tahsis edilen ücretsiz servis kaldırılıyor.

Altınordu'ya yakışır modern bir pazarı şehre kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, kapalı pazarın açılmasının ardından tüm Altınordu'nun ve özellikle üç mahallenin buradan faydalanabileceğini kaydetti.

Şirinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şirin Pazar'da yaşanan küçük çaplı değişiklik ile hem pazar alanın genişlediğini hem de daha konforlu ve güvenli bir pazar inşa ettiklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Vatandaşlarımızın daha modern ve daha sağlıklı alanlarda alışveriş yapabilmelerine yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. Halkımızın modern ihtiyaçlarını da dikkate alarak Şirin Pazar'da birtakım dokunuşlar yaptık. Pazarda özellikle ısınma problemini ortadan kaldırarak, sosyal alanları ve otoparkı olan modern görünümlü bir pazarı şehrimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirin Pazar ve diğer yapacaklarımızla Şirinevler Mahallesi'ni Altınordu'nun çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Tören, "7 bin 100 metrekare kapalı alana sahip olan 'Şirin Pazar' da; çayhane, zabıta noktası, WC binası, 20 dükkanlık balıkçılar binası, 12 adet şarküteri dükkanı yer alıyor. Aynı zamanda pazarda 400 pazarcı tezgahı yer alabilecek. Altınordu'muzun ama özelde Mahalle sakinlerinin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını buradan çok rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu. - ORDU

Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı
Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı
Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı

Şirinevler, Altınordu, Tören, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası 2,5 ayda 115 bin 286 kişi abonelik iptalini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti         
17:53
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu         
17:29
Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım         
17:10
Tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı Tartıştığı arkadaşı tarafından kafasından bıçaklanan genç, kanlar içinde sağlık ocağına sığındı         
16:39
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı         
15:37
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 18:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'nun 'Şirin Pazar'ı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei