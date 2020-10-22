Altınordu yarışa tutundu - Son Dakika

Altınordu yarışa tutundu

22.10.2020 11:53
Altınordu yarışa tutundu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'a 5-2 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, dün 1-0 geriye düştüğü Altay derbisini 2-1 kazanarak sevenlerinin gönlünü aldı.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'a 5-2 yenilerek taraftarını üzen Altınordu, dün 1-0 geriye düştüğü Altay derbisini 2-1 kazanarak sevenlerinin gönlünü aldı. Kırmızı-lacivertli ekip, puanını 12'ye çıkararak zirve yarışına ortak oldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek İzmir temsilcisinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, derbinin kendileri için çıkış maçı olduğunu söyledi. Eroğlu, koronavirüse yakalanan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve diğer kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adanaspor yenilgisinden sonra kısa sürede toparlandıklarını belirten teknik patron Hüseyin Eroğlu, "1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi de başardık. Altay, önemli bir rakibimiz. Özellikle yüksek toplarda çok etkililer. Alanları iyi kapatıp, düşen topları kazandık ve ayağa paslarla rakibimizi sıkıştırdık. Hücum geçişlerini de iyi yaptık. Çok zor bir maçı kazanıp 12 puana yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetin iyi bir çıkışın başlangıcı olmasını temenni ediyorum ve bunu gerçekten çok istiyoruz" dedi.

ERTELEME TALEBİNE RETAltınordu'nun maçtan önce koronavirüs şokuyla sarsılan Altay'a derbiyi ileri bir tarihe erteleme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yücel İldiz ve 8 futbolcuyla birlikte toplam 15 kişide koronavirüs vakasına rastlanırken, kırmızı-lacivertliler rakibine maçı ertelemek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma teklifinde bulundu. Altay ise karşılaşmanın oynanmasında herhangi bir sakınca olmadığını bildirdi.GALİBİYET BAŞKANA

Altay takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Ahmet İlhan Özek, galibiyeti Başkan Seyit Mehmet Özkan ve camiaya armağan etti. Deplasmanda aldıkları 5-2'lik Adanaspor mağlubiyetiyle Başkan Özkan'ı üzdüklerini dile getiren iki futbolcu, derbi zaferiyle kendilerini Seyit Mehmet Özkan'a affettirdiklerini ifade etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu yarışa tutundu - Son Dakika Spor

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