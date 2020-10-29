Altınova'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Altınova'da Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılı Yalova Altınova'da coşkulu bir şekilde kutlandı.

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