Altınova itfaiyesinden özverili çalışma - Son Dakika

Altınova itfaiyesinden özverili çalışma

10.01.2021 10:32
Altınova itfaiyesinden özverili çalışma, System.String[]

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2020 yılında da vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına 7/24 aralıksız devam etti.

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2020 yılında da vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına 7/24 aralıksız devam etti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2020 yılı içerisinde toplam 161 yangın, kaza, kurtarma olayına müdahale etti. İtfaiye Amirliği yıl içerisinde 115 işyeri yangın emniyet denetim kontrolünde bulunurken, hizmet içi eğitim ve tatbikat çalışmalarına ayrı bir önem verdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, 2020 yılı içerisinde; araç, ekipman, donanım eksikliklerinin tamamlandığını belirterek, "İtfaiye teşkilatında bulunması gereken tüm teçhizatlar Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde bulunmakta. Olası afat durumunda ise telsiz haberleşme sistemlerimiz yeniledi. 4 araç 14 personel ile 7/24 esasına göre görev başındayız. İtfaiye merkeze düşen ihbarla birlikte 1 dakikadan daha az bir zamanda içerisinde merkezden çıkış yapmak durumundayız.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olarak 2020 yılı içerisinde; KOBİ TEM (itfaiyeci yetiştirme eğitimi), Boğulmalar vakaları için (cankurtaran eğitimi), asansörde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli çıkarma amaçlı (asansör müdahale eğitimi), ilk yardım ve müdahale eğitimi, İş güvenliği eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, kurtarma ve müdahale yöntemleriyle ilgili hizmet içi eğitimlerimiz günlük olarak aksatılmadan yapılmaktadır. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği olarak biz her zaman göreve hazırız. Ancak vatandaşlarımızdan öncelikli olarak tedbirli olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Altınova itfaiyesinden özverili çalışma
Altınova itfaiyesinden özverili çalışma
Altınova itfaiyesinden özverili çalışma
Altınova itfaiyesinden özverili çalışma

İtfaiye, Yangın, Yalova, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altınova itfaiyesinden özverili çalışma - Son Dakika


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