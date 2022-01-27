Altınova'yı ziyaret eden Vali Erol'dan canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, yurdu olumsuz etkileyen hava şartlarıyla mücadele eden kurumları ziyaret etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova'yı ziyaret etti. Altınova Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Erol, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından karşılandı. Yalova Valisi Muammer Erol, yurdu olumsuz etkileyen hava şartlarında özveriyle hizmet eden kurumları ziyaret etti. Altınova Belediyesini de ziyaret eden Vali Erol, yapılan çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'dan bilgi aldı.

İlçe genelinde olumsuz hava şartlarına karşı Altınova Kaymakamlığı ve diğer kurumlarla koordineli çalışıldığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu süreçte bizlere her türlüğü desteği sağlayan Sayın Valimiz Muammer Erol'a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek mecbur kalmadıkça yola çıkmaması gerektiğini ifade eden Yalova Valisi Muammer Erol, "Son birkaç gündür ilimizde devam eden olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması noktasında canla başla çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Şu an itibari ile ilimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamakta, tüm yollarımız ulaşıma açıktır. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezimiz 24 saat esaslı teyakkuzda olup gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu. - YALOVA